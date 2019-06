Amplio debate en Cuba sobre nueva Ley Electoral

Diputados de todo el país discutieron esta semana el proyecto de Ley Electoral emanado de los nuevos preceptos del sistema político cubano definidos en la Constitución proclamada en abril pasado.

Una de las disposiciones de la Carta Magna establece que antes del plazo de 6 meses después de haber entrado en vigor, la Asamblea Nacional aprueba una nueva Ley Electoral, que regule la elección de sus diputados, su Vicepresidente y Secretario.

El texto además rige la elección de los integrantes del Consejo de Estado, el Presidente y Vicepresidente, los del Consejo Electoral Nacional, los gobernadores y vicegobernadores provinciales, los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, su Presidente y Vicepresidente.

Acorde con ese mandato y con una alta participación, los representantes del pueblo han desarrollado este proceso, en el que aclararon dudas y expusieron criterios sobre el texto.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.