Altas temperaturas rompen récord de calor en Cuba

El récord de calor en Cuba se rompió este 30 de junio al registrarse en la estación de Veguitas, provincia de Granma, una temperatura máxima de 39, 1 grados Celsius, informó el Instituto de Meteorología.

Según el especialista del Centro Nacional de Pronósticos, Armando Caymares, esta máxima fue reportada a las 3 y 30 de la tarde y constituye el valor más notable en el país desde que se llevan registros.

Los datos que registraron la máxima de este domingo fueron ratificados por los expertos de Centro del Clima quienes ratificaron el nuevo récord nacional de absoluto calor.

La poca nubosidad y la debilidad de los vientos favorecieron el intenso calentamiento vespertino en el área de la región oriental, explicó Caymares, y añadió, el récord anterior era de 38, 8 grados, obtenido en Jucarito el 17 de abril de 1999.

