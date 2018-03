Agentes de Telecomunicaciones crecen como figura comercial

Villa Clara, Cuba.- Para promover el trabajo de los Agentes de Telecomunicaciones, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), realizó en Villa Clara más de 450 nuevos contratos desde el 1ro de febrero hasta la fecha.

Los Agentes de Telecomunicaciones comenzaron sus labores dentro de la modalidad del empleo no estatal en el año 2013 de manera experimental y han ganado en auge y prestigio.

Dianitsy Barreto Martínez, especialista de comunicación de la empresa, explicó que el incremento de los Agentes de Telecomunicaciones responde a las modificaciones hechas en su reglamento, y agregó que al finalizar el mes de abril la cifra de los incorporados ascenderá a 650 en la central provincia.

Dijo la especialista que los trámites se realizan en conjunto con las direcciones municipales de trabajo y las oficinas de administración tributaria, las encargadas de autorizar a los trabajadores no estatales.

