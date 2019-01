Acceden tuneros a más servicios de ETECSA

La División territorial de la Empresa de Telecomunicaciones en Las Tunas propició el pasado año más de 80 mil cuentas de acceso a internet, acorde a los objetivos de nuevos servicios e informatización de la sociedad cubana.

Durante el período se completaron 62 zonas wifi, mientras resultó una novedad de gran demanda la comercialización del nauta hogar con tarifa diferenciada para los pobladores de cinco comunidades rurales.

La red móvil se fortaleció al llegar a 40 las Radio bases, de las cuales algo más de la mitad brindan el acceso a la 3 G, existiendo disponibilidad de ese servicio en todos los municipios de la provincia.

ETECSA continuó sus inversiones de telefonía fija en Las Tunas, que posibilitaron mil 300 nuevos servicios, y se digitalizaron las dos centrales analógicas que quedaban en la provincia, ubicadas en Bartle y Puerto Manatí.

