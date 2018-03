Abogan por un periodismo audaz y comprometido (+Video)

La Habana, Cuba. – El III Encuentro Nacional de Jóvenes Periodistas demostró la necesidad de impulsar un cambio cultural en las rutinas productivas, afirmó el presidente del Comité Organizador de la cita, Yunier Labacena.

En la declaración final del evento, se abogó por promover una mayor autonomía de los medios, aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías y potenciar la formación de competencias integrales en los periodistas.

En la clausura la vicepresidenta primera de la UPEC, Aixa Hevia, dijo que el espacio sirvió para exponer preocupaciones, pero también para socializar buenas prácticas de cara al X Congreso de la organización.

Los participantes en el III Encuentro Nacional de Jóvenes Periodistas rindieron homenaje al eterno presidente del gremio Antonio Moltó, e intercambiaron mediante una videoconferencia con el corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, David Brooks.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.