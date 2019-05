Trabajadores de la Salud listos para histórico desfile

La Habana, Cuba. – Con múltiples iniciativas y motivaciones, desde bien temprano están cerca de la histórica Plaza de la Revolución José Martí, en La H abana trabajadores de la salud y del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica (BIOCUBAFARMA), quienes abrirán el desfile para celebrar el Día Internacional del Proletariado.

Portando una bandera cubana, la enfermera Rita Rodríguez asegura que rechazará el criminal y genocida bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a nuestro país.

El salvavidas Alfredo Clemente Pedraza expresó que desfilará hoy en la Plaza por Cuba, por Fidel, porque vamos por más en defensa de nuestra Revolución.

Daremos una contundente demostración de patriotismo, unidad, compromiso y victoria, destacó la Secretaria General del Comité provincial del Sindicato de Trabajadores de la Salud en La Habana, Arlety Barazal.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.