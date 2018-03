Tomógrafo axial computarizado brinda frutos en Guantánamo

Guantánamo, Cuba.- Un centenar de guantanameros se ha beneficiado de la tomografía computarizada o espiral multicorte, en el hospital general docente Doctor Agostinho Neto, precisó la Doctora en Ciencias Zulma Luisa Barreras Jay, especialista en Segundo Grado en Imagenología.

La también subdirectora de la mayor instalación asistencial de la provincia cubana más oriental explicó que el nuevo tomógrafo axial computarizado, sustituyó a su predecesor de tecnología menos avanzada o monocorte.

Añadió que el personal del servicio de Imagenología que lo maneja fue adiestrado por expertos de la firma fabricante, la japonesa Hitachi, quienes elogiaron el interés y los resultados en el aprendizaje.

A partir del día 15 de marzo se inició la atención a los pacientes, en particular a los afectados por accidentes cerebrovasculares y tumoraciones malignas en los pulmones, el aparato digestivo y génito-urinario.

