Recibe Ciego de Ávila tecnología para capacitación en cirugía

El Hospital Provincial de Ciego de Ávila Antonio Luaces Iraola es el segundo en Cuba que cuenta con un equipo de simulación para intervenciones de mínimo acceso, ubicado en el servicio de cirugía pediátrica de ese centro.

Miguel Antonio González, responsable en el país del programa de procedimientos quirúrgicos por mínimo acceso, informó que disponer de esa tecnología contribuye a la formación de nuevos expertos y capacitación de los ya existentes.

Blanca Rosa Rodríguez, jefa del servicio de cirugía pediátrica en el hospital avileño, explicó que la donación, es fruto de un proyecto en el que se trabaja con la organización no gubernamental francesa sin ánimos de lucro La cadena de la esperanza.

El doctor Felipe Aragón, experto en esos procedimientos médicos, dijo que la operación por video-laparoscopia permite una reducción de la cisura, menos dolor y complicaciones en el pos-operatorio.

