Realizan en Cuba implante coclear número 500

El implante coclear número 500 en Cuba se realizó en el capitalino Hospital Pediátrico Borrás-Marfan en coincidencia con Día Internacional de ese proceder médico.

Ese logro del sistema sanitario responde también a la celebración del Día Mundial de la Audición, el próximo 3 de marzo, y coincide con los festejos por el 500 aniversario de esta capital.

El implante coclear es un producto de alta tecnología, con un transductor que transforma las señales acústicas en eléctricas para estimular el nervio auditivo.

En Cuba el programa de implantes cocleares inició en 1998 y tras más de dos décadas en funcionamiento, ha beneficiado a cientos de personas que nacieron sordas o con deficiencias auditivas, la mayoría de ellas menores de edad.

