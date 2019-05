Promueven la actividad física y la reducción del sedentarismo

La Habana, Cuba. – Nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguran que para crecer sanos, los niños menores de 5 años deben pasar menos tiempo sentados mirando pantallas o sujetos en carritos y asientos, dormir mejor y tener más tiempo para jugar activamente.

Lograr la salud para todos significa hacer lo mejor para la salud desde el inicio de la vida de las personas, aseguró el Director General de ese organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La doctora Fiona Bull, directora del Programa de la OMS de Vigilancia y Prevención Poblacionales de Enfermedades No Transmisibles, enfatizó que aumentar la actividad física, reducir el sedentarismo y garantizar un sueño de calidad para los pequeños mejorará su salud física y mental y bienestar.

Destacó que también ayudará a prevenir la obesidad infantil y enfermedades asociadas a ella en etapas posteriores de la vida.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.