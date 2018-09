Precisan en Matanzas control higiénico epidemiológico

Diversas acciones se acometen en Matanzas por parte de la Dirección de Salud para la eliminación de los focos de mosquitos, insalubridades en la higiene comunal y mayor control epidemiológico.

La directora del sector, Magaly Chaviano, insistió en la necesidad de erradicar los microvertederos, locales cerrados y viviendas; al tiempo que llamó a la limpieza alcantarillas y de zanjas así como el autofocal para evitar ese vector.

Especialistas de la Unidad de Vigilancia y Lucha Antivectorial, en Matanzas, sostienen que la labor preventiva constante en cada una de esas zonas permitirá mantener el control sobre el Aedes Aegypti causante del dengue.

Acueductos y Alcantarillados intensifica las labores en la eliminación de salideros en los territorios que resulta uno de los planteamientos más reiterados por la población.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.