Nuevas inversiones benefician el sector de la salud en Villa Clara

Villa Clara, Cuba.- La reanimación de instituciones sanitarias y la continuidad de obras en construcción, forman parte de las inversiones que se acometen en el sector de la Salud en Villa Clara.

Para elevar la calidad de los servicios, este año fueron aprobados 14 millones de pesos, que serán empleados en la remodelación de siete unidades, e incluye la impermeabilización de cubiertas y reparación de salas de cirugía del Hospital Arnaldo Milián Castro.

Las inversiones en instalaciones de la Salud en Villa Clara, se extenderán también al Banco de Leche Materna, el mejoramiento de la Clínica del Adolescente, y los servicios de radiografía del Hospital Infantil José Luis Miranda, en Santa Clara.

Continuará además la ampliación del Cardiocentro Ernesto Che Guevara, y la adquisición de nuevas tecnologías para el tratamiento del cáncer en el Hospital Celestino Hernández.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.