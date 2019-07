Médicos cubanos continúan con atenciones oftalmológicas en Bolivia (+Fotos)

Profesionales de la Brigada Médica Cubana en Bolivia, continúan con las atenciones oftalmológicas en ese país, como parte de la Operación Milagro, que en los últimos 13 años devolvió la visión a más de 700 mil personas.

Por estos días, 12 colaboradores de la Brigada desarrollan una campaña oftalmológica en el hospital Roberto Galindo Terán, de la ciudad de Cobija, en el departamento de Pando, que se extenderá hasta el 18 de julio.

Asimismo, otro grupo de galenos ofrece atención clínica y realiza cirugías en el Centro Oftalmológico de Yacuiba, ubicado en el departamento de Tarija.

La Misión Milagro comenzó en Bolivia en el año 2006, por iniciativa del presidente Evo Morales, para solucionar distintas patologías oculares de personas humildes de ese país, mediante una atención gratuita; el año pasado se llegó a las 700 mil cirugías oftalmológicas.

