Laboran en Matanzas por reducir riesgos en embarazo

Especiales cuidados dedican en Matanzas a las gestantes con riesgos de bajo peso al nacer y la prematuridad por constituir dos de los indicadores de más incidencia en el programa materno- infantil.

La provincia trabaja por reducir esos índices como unos de los factores determinantes en el incremento de la tasa de mortalidad infantil en menores de un año.

Para prevenir las causas del bajo peso los especialistas matanceros enfatizan en las consultas de planificación familiar, las charlas con las parejas sobre los riesgos preconcepsionales y seguimiento a las embarazadas.

Otra de las acciones para mejorar el programa materno-infantil es el cuidado de la salud reproductiva de la mujer, la profilaxis entre las jóvenes y la disminución de las enfermedades en la gestación.

