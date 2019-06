La salud materna, eje central del debate

Sobre los logros y desafíos de la salud sexual y reproductiva en Cuba disertan hoy en el XVII Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia, que concluye este viernes en el capitalino Palacio de Convenciones.

En esta jornada, los expertos debaten acerca de la tecnología en función de la salud reproductiva y calidad de vida, el impacto del aborto inducido sobre la fertilidad futura así como el rol de los medios diagnósticos en la reproducción asistida de alta complejidad.

La prevención de afecciones crónicas en el climaterio y la posmenopausia y la masa ósea y su implicación en el riesgo de fracturas por osteoporosis son otros tópicos que analizan en el XVII Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia.

También en el cónclave se expone sobre la diabetes gestacional y la anticoncepción y su rol en la preservación de la salud reproductiva.

