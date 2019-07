Intensifican en Ciego de Ávila lucha antivectorial

Ciego de Ávila, Cuba. – En la provincia de Ciego de Ávila se intensifican las acciones de vigilancia y lucha antivectorial debido a las condiciones ambientales actuales, que propician indicadores epidemiológicos complejos, informó Yoel Sifonte, director de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Precisó que entre los objetivos están avanzar en el comprometimiento de más personas y organismos de la Administración Central del Estado, efectuar el tratamiento focal y adulticida en viviendas, realizar jornadas de saneamiento ambiental, y reforzar las tareas de promoción y prevención.

Es importante, dijo, elevar la percepción de riesgo en la población, impedir que un febril inespecífico se quede en casa, evitar ingresos en fase tardía, y perfeccionar la labor de los operarios.

Carlos Luis Garrido, primer secretario del Partido en la provincia, convocó a las entidades y a la población a redoblar las acciones respecto a la higiene comunal.

