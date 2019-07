Hospitales de la capital cubana con buena salud

La Habana, Cuba. – El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros Roberto Morales Ojeda departió con colectivos de la Salud en La Habana, previo a la efeméride del Moncada.

En el Hospital Siquiátrico conoció de las acciones constructivas para acrecentar la calidad de los servicios, y en el Cardiovascular, que ha elevado el índice de supervivencia de los operados, se interesó por el estado de los equipos,

En la Clínica Estomatológica de H y 21 en el Vedado habanero fue informado de la adecuada atención a pacientes de varias áreas de salud y en el Hospital Fructuoso Rodríguez, elogió la labor del personal médico y paramédico de la especialidad de Ortopedia.

En su visita al Hospital Ameijeiras, Morales Ojeda conoció de las operaciones de alta complejidad que allí se realizaron en lo que va de año, entre ellas 12 trasplantes renales.

