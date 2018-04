Homenajean a médicos que salvaron a lesionados

Un reconocimiento al personal de la Salud que rescató de la muerte a 22 accidentados con fuegos artificiales en las parrandas de Remedios, trascendió este jueves en esa ciudad.

En el acto, efectuado en el Centro Cultural La Tertulia de esa localidad, Julio Lima, primer secretario del Partido en Villa Clara, y Alberto López, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, entregaron diplomas a quienes atendieron a los heridos.

Durante el acto de reconocimiento en el municipio villaclareño de Remedios a médicos, enfermeras y personal del Servicio de Urgencias Médicas y de Cirugía Reconstructiva y Quemado del Hospital Arnaldo Milián no faltó el agradecimiento de los familiares de los lesionados.

También fueron agasajados quienes devolvieron la vida a seis niños accidentados en el hecho ocurrido el 24 de diciembre del año pasado.

