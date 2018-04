Hogar materno de Matanzas ofrece mayores comodidades

Matanzas, Cuba.- El reinaugurado hogar materno de Jovellanos, en Matanzas, ofrece mayor confort a las embarazadas, tras concluir labores de mantenimiento a inicios de año, gracias a la contribución territorial para el desarrollo local.

Leanet Martín, subdirectora de Salud Pública en el municipio, declaró que el centro, actualmente dotado de 23 camas, contribuirá a mejorar los principales indicadores del Programa de Atención Materno Infantil.

La también especialista en Medicina General Integral, explicó que la institución ubicada en una construcción antigua, quedó completamente renovada, y dispone de mayor confort desde los servicios sanitarios hasta la cocina.

Al propiciar mejores condiciones para las gestantes, aspiramos a disminuir nacimientos pretérmino, el bajo peso, y alcanzar en este año una tasa de mortalidad infantil inferior a la registrada en 2017 , refirió la doctora.

