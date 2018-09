Genética por más vida

En la Isla de la Juventud se hacen estudios en la atención primaria de salud para el diagnóstico precoz de enfermedades que afectan la calidad de vida.

Son prioridad en las gestantes ultrasonidos en el primer trimestre, a las 22 semanas, el ecocardiograma para buscar malformaciones cardiovasculares y el preventivo contra la Microcefalia por Zika, incluidos en el programa de genética prenatal desde el año 2003

Rolando Acosta Acea, jefe del departamento de Genética Médica del Municipio Especial, dijo que otra garantía es identificar enfermedades metabólicas como la Fenilfetonuria, la Galactosemia, Hiperplasia Adrenal y el Hipotiroidismo Congénito y de existir riesgos se da la posibilidad de interrumpir el embarazo.

El especialista destacó el enfoque comunitario y las consultas cada mes para captar y seguir a pacientes con familiares de aberraciones cromosómicas como Síndrome de Down y otras.

