Cuba y Nigeria firman acuerdo de cooperación médica

Kaduna, Nigeria. – La Empresa de Servicios Médicos de Cuba y el estado nigeriano de Kaduna firmaron un acuerdo para el intercambio en el área de la salud, que tiene como centro el envío de estudiantes a la Isla.

Al culminar sus estudios, los egresados prestarán servicios en las instituciones de Salud Pública de ese estado del país más poblado de África, cuya principal fuente de ingresos es el petróleo.

El embajador cubano en Nigeria, Carlos Trejo, asistió a la rúbrica de los instrumentos y ofreció información actualizada sobre el sistema primario de salud y el desarrollo alcanzado por la biotecnología cubana a nivel internacional.

Por la parte nigeriana asistieron a la ceremonia los Comisionados de Salud, Educación, Ciencia Tecnología y Medio Ambiente y el Asesor principal del gobernador del estado de Kaduna.

