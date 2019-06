Cuba mostrará sus logros en salud materno-infantil

La Habana, Cuba. – Desde hoy y hasta el viernes sesionará en el Palacio de Convenciones de La Habana, el XVII Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, donde debatiràn sobre salud sexual y reproductiva, el manejo de la pareja infértil y la actualidad en los medios de diagnósticos.

Los expertos intercambiarán sobre medicina materno-fetal y perinatal, mortalidad materna, ginecología pediátrica y de la adolescente, entre otros tópicos.

De forma paralela sesionarán los Congresos de Perinatología y Planificación familiar, Ginecología Infanto juvenil y Salud reproductiva del adolescente, Climaterio y menopausia, Ultrasonografía en Ginecología y Obstetricia y Patología del tracto genital inferior y colposcopia.

Durante el Congreso se entregará el Premio Eusebio Hernández al mejor trabajo de investigación del Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología.

