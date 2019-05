Cuba expondrá logros en la atención al diabético

La Habana, Cuba. – Del 22 al 24 de mayo sesionará en el Palacio de Convención, en La Habana, el 1er. Congreso Internacional de Diabetes, donde Cuba y otros países mostrarán sus resultados en la lucha por controlar el padecimiento y sus complicaciones, en pos de brindar una mejor calidad de vida a los pacientes.

La presidenta de la Sociedad Cubana de Endocrinología y del Comité Organizador, doctora Silvia Elena Turcios informó a la prensa que se actualizarán temas vinculados con la diabetes, su relación con la obesidad y los trastornos de los lípidos.

Dijo que también dialogarán en el cónclave sobre las particularidades en el diagnóstico y tratamiento en las diferentes etapas de la vida, entre otros tópicos.

En el contexto de la magna cita sesionarán el X Congreso Cubano de Diabetes y el IV Simposio de la Asociación Latinoamericana de esa condición crónica.

