Cuba apuesta por un proceso reproductivo seguro

La Habana, Cuba. – El gobierno cubano otorga a la salud la máxima prioridad como uno de los principales derechos humanos, en especial la salud materno-infantil, lo cual se hace evidente en los indicadores sanitarios, expresó en La Habana el viceministro del sector, Alfredo González.

Ante expertos de más de 20 naciones en el XVII Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia, enfatizó que la mortalidad materna sigue estando alta en el mundo.

El presidente de la Sociedad Cubana de Ginecología y Obstetricia, Andrés Breto destacó que es prioridad en el país garantizar un proceso reproductivo seguro, con impacto en la satisfacción de la mujer y en los indicadores del programa materno infantil.

Sobre la mortalidad materna en Estados Unidos disertó el pasado presidente del Colegio Americano de Ginecobstetras, Kenneth Noller, nombrado miembro de honor del gremio cubano.

