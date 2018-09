Crece producción de medicina natural en Guantánamo

Alrededor de más de 200 mil unidades de medicamentos de origen natural se han producido en Guantánamo en lo que va de año, los cuales incluyen toda la variedad farmacéutica.

Yalina Rojas Turro, especialista en la dirección provincial de Farmacias y Ópticas, precisó que entre los más demandados están las fricciones y el bálsamo de muralla, tintura de caña santa, jarabe Imefasma y los productos con miel.

Rojas Turro explicó que ante la inquietud de la población por la escasez de algunos ungüentos existen sustitutos naturales como las cremas de aloe, pino macho, y la de caña santa, las cuales no requieren prescripción médica.

Guantánamo cuenta con más de 100 farmacias, de las cuales 12 son productoras de medicina natural; existen 10 modalidades de medicamentos de origen natural entre ellas: la acupuntura, terapia floral, orientación nutricional naturista y ejercicios terapéuticos.

