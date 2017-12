Convocan a la Convención Cuba Salud 2018

La Habana, Cuba.- El Ministerio de Salud Pública de Cuba, convoca a los interesados a participar en la Convención Internacional “Cuba Salud 2018” a celebrarse del 23 al 27 de abril, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.

En encuentro está auspiciada por prestigiosas organizaciones nacionales e internacionales, y tiene entre sus propósitos debatir sobre la salud en el mundo, por lo que será un espacio de reflexión, comprometida y orientada a la discusión de los temas más relevantes, vinculados con la agenda internacional en salud.

En este importante foro científico se propiciará el intercambio sobre los retos actuales y futuros de la Salud Pública a nivel global, con énfasis en la respuesta que los países deben dar a las necesidades que enfrenta hoy el mundo, en temas como la seguridad y calidad de la atención médica, enfermedades emergentes y re emergentes, sistemas de salud eficientes y sostenibles, cooperación internacional en materia de salud, educación médica, acceso universal y cobertura universal de salud, entre otros.

De igual forma se debatirá sobre las actuales políticas públicas, las estrategias, organización y bases económicas que sustentan la actividad sanitaria, así como la evaluación de los nuevos procesos de renovación de la atención primaria y sus implicaciones para los servicios de salud.

El evento será un momento propicio para reafirmar la necesidad de considerar el mejoramiento de la salud de la población, como un determinante del desarrollo social.

Estamos seguros que La Habana, con su hospitalidad, contribuirá a que los participantes puedan pasar días fructíferos de intercambio científico y de esparcimiento, lo cual contribuirá a estrechar las relaciones de amistad y colaboración.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.