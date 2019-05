Consolida Ciego de Ávila tratamiento de la úlcera del pie diabético

Ciego de Ávila, Cuba.- Más de 200 avileños se han beneficiado en lo que va de año con el empleo del Heberprot-P para el tratamiento de la úlcera del pie diabético, muestra de la efectividad en el uso del medicamento y la eficacia de las labores comunitarias de promoción y prevención desplegadas en la provincia.

Rosa Aguilar Chomá, responsable del programa en Ciego de Ávila, explicó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que el territorio mantiene resultados excelentes en la disminución de pacientes hospitalizados por úlceras y en las amputaciones por esa causa, resultado que lo ubica nuevamente entre los primeros del país en esta actividad.

En tanto Yusimí Cardoso López, podóloga del Centro de Atención y Educación al Diabético, ubicado en la ciudad cabecera, dijo que de una planificación de 60 pacientes asistieron el año pasado a 63, y en lo que va de 2019 se aplica el Heberprot-P a más de 50; en tanto, se trabaja por mantener el resultado de cero amputaciones.

El Heberprot-P, único de su tipo en el mundo, se encuentra registrado en más de 20 naciones, entre ellas Venezuela, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Eslovaquia y Argelia; y en el caso de Cuba ha permitido disminuir el número de amputaciones hasta en un 70 por ciento.

(Con información de la ACN)

