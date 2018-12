La prevención de la diabetes y las experiencias del uso del factor de crecimiento epidérmico humano recombinante en el manejo de úlceras complejas, figuran entre los temas que analiza el V Congreso Internacional Controlando la Diabetes y sus complicaciones más severas.

La cita, que finaliza mañana en Matanzas, acoge a investigadores, médicos y científicos de una treintena de países, y efectúa 5 simposios asociados a la diabetes, como la endocrinología, la biología molecular y problemas cardiovasculares.

Con sede en el Centro de Convenciones Plaza América de Varadero, el evento, celebrado cada dos años, cuenta con la asistencia del Presidente de la Federación Internacional de Diabetes.

Además, el secretario científico del Comité Organizador, señaló que unos 36 profesores de los Estados Unidos participan en la cita, con el objetivo de intercambiar y aprender de las experiencias cubanas.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.