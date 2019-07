Confieren Orden Carlos Juan Finlay a paradigmas de la salud cubana (+Fotos)

En la Escuela Nacional de Salud Pública condecoraron hoy a destacados profesores del sector con la Orden Carlos Juan Finlay, máxima distinción que confiere el Consejo de Estado de la República de Cuba a profesionales con relevantes resultados en la investigación científica.

Los homenajeados fueron los doctores Luisa Álvarez, Marcelino Ríos Torres, Julián Antonio Martínez, Pedro Más Bermejo, Orlando Carnota y Pastor Castell-Florit Serrate, quienes honran con su desempeño, consagración y entrega la humana y solidaria obra que construimos

En nombre de los condecorados, Castell-Florit Serrate ratificó el compromiso de continuar investigando para seguir elevando la calidad de la salud pública cubana.

El Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del sector, Santiago Badía destacó que los distinguidos son paradigma de la salud y la ciencia en Cuba.

