Comenzó en Cuba nueva campaña de vacunación antipolio

Bajo el lema Refuerza tu defensa, vacúnate. Las vacunas funcionan, comenzó este lunes la Campaña 58 de Vacunación Antipoliomielítica, con un acto en el policlínico Vedado.

La doctora Yadira Olivera Nodarse, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de la capital, explicó que en la primera etapa, hasta el DOS de marzo, serán inmunizados 61 mil 291 niños, con edades desde los treinta días de nacidos hasta dos años, once meses y veintinueve días.

Los menores recibirán otra dosis en la segunda etapa, prevista para abril próximo, en coincidencia con la décimosexta Semana de Vacunación en Las Américas, y además se brindará una dosis de reactivación a unos 20 mil niños capitalinos de nueve años.

Al igual que en La Habana y como en ediciones anteriores, esta campaña de vacunación antipolio se realiza en todo el país.

