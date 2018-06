Centro multiservicios beneficiará personas con discapacidad

Holguín, Cuba.- Un centro multiservicio beneficiará a personas con discapacidad visual, en la provincia de Holguín, como parte de los programas para mejorar la calidad de vida de ese sector de la población.

La instalación se construye en la sede de la Asociación Nacional del Ciego, (ANCI), ubicada en las cercanías de la Loma de la Cruz, el punto más alto de la oriental ciudad.

Norberto Nate, presidente de esa organización, subrayó que entre las áreas que dispondrá esa unidad sobresalen un salón de reuniones, una sala de video y el acceso a literatura en Braille, imprescindible para la superación de los invidentes.

Destacó que el centro multiservicio para personas con discapacidad visual, en Holguín, tendrá también condiciones de hospedaje para la realización de actividades recreativas, lo cual facilitará los programas de integración social del sector.

