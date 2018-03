Celebra Cuba el Día de la Medicina Veterinaria

La Habana, Cuba.- Con el entusiasmo y voluntad que los caracterizan, los trabajadores de la Medicina Veterinaria han conmemorado en todo el país su día, que se celebra cada 24 de marzo.

Néstor Bárbaro Hernández Martínez, Secretario general del Sindicato Nacional Agropecuario, Forestal y Tabacalero, informó los aportes de esos afiliados en ese campo en beneficio a la sociedad y la economía.

El 24 de marzo de 1961 se instituyó el Día del Trabajador de la Medicina Veterinaria en Cuba, cuando el Comandante en Jefe Fidel Castro unificó los servicios veterinarios del país con la firma de la Resolución número 254 del Instituto Nacional de la Reforma Agraria.

Los trabajadores del sector han desarrollado la tecnología de la innovación y la extensión, con impacto en las esferas agropecuarios, investigación, asistencial y empresarial.

