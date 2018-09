Bondades naturales

Aunque en la actualidad la industria cosmética ofrece millones de productos de belleza, las alternativas naturales han ganado popularidad a nivel internacional. Estas representan una forma más saludable de lucir reluciente, sin la necesidad de pagar elevadas sumas de dinero.

Por tal razón, le sugerimos un remedio casero que le ayudará a remover todo tipo de impurezas de la piel y reducir el impacto de los radicales libres. Para lograrlo solo usted necesita emplear una cucharada de aceite, si es de oliva será más efectivo, y una de azúcar moreno.

Mezcle los dos ingredientes hasta obtener una pasta espesa, posteriormente apliqué la composición con suaves masajes circulares, teniendo cuidado en las áreas más delicadas como: el contorno de los ojos y los labios. Déjelo actuar durante cinco minutos y por último enjuague su rostro con agua tibia.

