Aplican en Matanzas prácticas de gestión hospitalaria

Diversas experiencias en la gestión hospitalaria se aplican en la provincia de Matanzas, entre ellas destaca el papel de la auditoría médica en las instituciones de la Salud Pública.

La validez de ese instrumento que ayuda a la capacitación y la eficiencia en la atención secundaria en cualquier institución del país avanza en su aplicación en el Hospital Universitario Comandante Faustino Pérez.

También sobresalen el empleo de los sistemas de calidad e influencia de la comunicación y la motivación en la gestión hospitalaria; así como las buenas prácticas de laboratorio en centros del territorio.

El rol del conocimiento en la socialización de la ciencia y el desarrollo de los proyectos locales acaparan la atención de los estudiosos matanceros que obtienen buenos resultados en diversas ramas del saber.



