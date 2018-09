Analizan políticas de salud regionales

Con el objetivo de establecer prioridades y planes para abordar los principales retos en salud que enfrenta la región de las Américas, ministros del sector y altas autoridades de los países y territorios miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se reunirán desde hoy y hasta el 27 de septiembre, en Washington, Estados Unidos.

Durante el 56 Consejo Directivo, los expertos analizarán una serie de planes para reducir el déficit de personal de salud, disminuir los casos y muertes por cáncer cervicouterino, y mejorar la salud de mujeres, niños y adolescentes.

También debatirán sobre acciones para mejorar el control de vectores que transmiten la malaria, el zika y la enfermedad de Chagas.

La directora de la OPS Carissa Etienne presentará en el Consejo Directivo su informe anual, que este año estará centrado en la atención primaria de la salud.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.