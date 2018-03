Acciones en Cienfuegos contra enfermedades infecciosas

Cienfuegos, Cuba.- Desde hace un lustro, Cienfuegos mantiene una de las tasas más bajas en el país de infección por tuberculosis, con 73 pacientes, aunque es necesario elevar la educación de salud y la percepción de riesgo en la población.

La Doctora Yudelia Terry Torriente, responsable del programa en la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología, informó que aún existe desconocimiento de esa enfermedad bacteriana contagiosa .

Añadió que la tuberculosis se trasmite por vía respiratoria, es prevenible, curable al tratamiento, y sus síntomas frecuentes son la toz, fiebre, sudoración, escalofríos, y la pérdida de peso y apetito.

Otro de los riesgos es el alcoholismo, el hábito de fumar, el contacto estrecho con enfermos, la nutrición inadecuada, el hacinamiento y los más propensos son los niños, diabéticos, personas con VIH y deprimidos, y adultos mayores, entre otros.

