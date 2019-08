Productiva jornada cubana en Lima

Lima, Perú. – La delegación cubana ganó 5 medallas de oro, 2 de plata y una de bronce, este jueves, para amanecer en el quinto lugar de los Panamericanos, gracias a 10 cetros e igual número de subtítulos y premios bronceados.

La sextacorona brilló sobre el mediodía en la Base Aérea Las Palmas, donde Jorge Félix Álvarez ganó el torneo de Pistola de Tiro Rápido a 25 metros, escoltado por Leuris Pupo, logrando así el primer uno-dos de Cuba en Lima.

El cierre dorado llegó en la noche mediante 4 miembros de la prestigiosa selección de Boxeo, Lázaro Álvarez, Roniel Iglesias, Julio César la Cruz y el debutante Dainier Peró, que iniciaron el imprescindible empuje de este deporte.

Antes, en el primer combate de la velada, Yosbany Veitía finalizó segundo en su división, víctima de un púgil de República Dominicana, que presentó una escuadra altamente competitiva en estos Juegos Panamericanos.

Osleni Guerrero y Leodannis Martínez se despidieron con bronce en los dobles del Bádminton al ceder ante los canadiense, tercera medalla en la historia panamericana de este deporte.

El equipo de voleibol logró un importante éxito sobre los puertorriqueños 3 sets por uno, que les ubica a las puertas de las semifinales a falta del juego contra los peruanos en la ronda de grupos.

La mayor frustración llegó en el balonmano masculino; un revés inesperado frente a los estadounidenses terminó de desangrar un gran proyecto, endeudado por su escaso tiempo de acople.

Cedieron los hombres del Hockey ante los chilenos; inició el Ciclismo de pista con la séptima plaza del equipo femenino de Persecución y el noveno de Yans Carlos Arias en el Óminum; Anisley García y Priscis Ruiz fueron quintas en Trampolín sincronizado, y Laydel Domínguez 20 en el Trampolín a un metro.

Los cubanos participarán en 9 deportes de los 15 activos hoy en los Juegos Panamericanos; de esos, 4 brindarán medallas.

Este viernes cierra la agenda del Boxeo, en la que buscarán títulos Andy Cruz, Arlen López y Erislandy Savón, junto al debutante Osvel Caballero, todos en pos de superar el compromiso del grupo, anunciado en 7 oros.

Regresa Lisandra Guerra a las pistas de Ciclismo, con la difícil misión de subir al podio en el Keirin; los rifleros Alexander Molerio y Rainer Quintanilla intentarán aportar a la cosecha del Tiro; mientras que saltarán en pos de medallas Yeinkler Aguirre y Yusmandy Paz, en la Plataforma sincronizada.

Un éxito de los voleibolistas sobre Perú les llevará hasta las semifinales; las mujeres del Hockey se medirán ante las argentinas; debutará la Gimnasia Rítmica con clasificaciones individuales y de Conjuntos; e iniciará su aventura el Ráquetbol.

Jorge Félix Álvarez logró su primera medalla panamericana, una de oro, de las que tatúan una feliz carrera deportiva; el venció en la Pistola de Tiro Rápido, escoltado por su mayor referente, Leuris Pupo.

Esta medalla se la dedico especialmente a mi gente del Cotorro, expresó Jorge Félix a la prensa cubana: pero no puedo dejar de mencionar a mi entrenador Meinardo Torres, y a Pupo, que me ha ayudado mucho.

Jorge Félix reiteró su progresión, ganándole otra vez a Leuris, como hizo en Barranquilla el pasado año, y además alcanzó su boleto a los Juegos Olímpicos; cuando vi que tenía la clasificación bajé la tensión, expresó; ese era mi objetivo, no importaba el color de la medalla.

Jorge Félix Álvarez ya es una nueva referencia del Tiro cubano; y ahora buscará hacer historia en los Juegos de Tokio junto a su hermano mayor en los polígonos, el campeón olímpico Pupo.

