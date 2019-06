Visitará Cuba Director General de la FAO

El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, José Graziano da Silva, visitará Cuba desde el 29 de junio y hasta el 1ro de julio.

Graziano da Silva tendrá a su cargo la clausura del VII Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamérica de Organizaciones del Campo Vía Campesina, que sesiona desde este martes en la Escuela Niceto Pérez en la provincia de Artemisa.

Da Silva, quien culminará el venidero 30 de julio su segundo mandato como director general, estará acompañado durante su estancia en Cuba por el Director Adjunto de la División de Asociaciones de la FAO, Rodrigo Castañeda.

Participan en la cita delegados organizaciones campesinas de 21 países de Suramérica, Centroamérica y el Caribe, quienes muestran sus experiencias de lucha, de organización, de producción, y de construcción de pensamiento político.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.