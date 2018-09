Viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba visita Georgia

La viceministra de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Ana Teresita González Fraga, sostuvo conversaciones oficiales con la ministra interina de Exteriores de Georgia, Khatuna Totladze, en ocasión de la visita que desarrolla a esa nación caucásica.

Según informa el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el encuentro la vicecanciller cubana reiteró la voluntad de la Isla de mantener los vínculos entre ambos países sobre las bases del respeto mutuo, la cooperación y el diálogo.

Igualmente las diplomáticas identificaron las áreas de interés común para desarrollar las relaciones bilaterales, principalmente en el campo económico-comercial.

La viceministra cubana visitó, además, la sede del Parlamento, donde dialogó con la diputada Guguli Magradze, jefa del Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba, evidenciándose el interés de ampliar los lazos parlamentarios.

