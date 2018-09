Viceministra cubana realizará gira por países de Europa y Asia

Ana Teresita González Fraga, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, iniciará el próximo lunes 17de septiembre una gira por varios países de Europa y Asia Central.

El periplo de González Fraga incluye visitas a Belarús, Georgia, Polonia, Uzbekistán, Reino Unido, Islandia e Irlanda y la agenda de la viceministra prevé conversaciones oficiales y encuentros con autoridades de esos países con los cuales Cuba mantiene relaciones diplomáticas.

De acuerdo con la Cancillería cubana, la gira de González Fraga es expresión de la voluntad de la nación antillana de profundizar y ampliar las relaciones bilaterales de amistad con esos países.

Además la gira de la vicecanciller cubana Ana Teresita González Fraga será un momento propicio para fortalecer las relaciones de colaboración de la Mayor de las Antillas con los Estados visitados.

