Valdés Mesa rinde homenaje a expresidente vietnamita

La Habana, Cuba. – El primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa rindió homenaje póstumo al ex Jefe de Estado de Vietnam, Le Duc Anh, quien falleció a finales de abril último en Hanoi a los 99 años de edad.

A nombre del pueblo, del Partido y del Gobierno cubanos expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del compañero Le Duc Anh quien será siempre recordado como un entrañable amigo, escribió Valdés Mesa en el libro de condolencias abierto en la embajada vietnamita en La Habana.

El primer vicepresidente dijo que Cuba ha sentido como propia la pérdida del ex Mandatario, porque la amistad y las relaciones bilaterales son especiales.

Veterano de varias guerras por la liberación de Vietnam, Le Duc Anh fue presidente de esa nación entre 1992 y 97 y mantuvo una estrecha amistad con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.