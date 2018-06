Universidad Central sede de encuentro juvenil dedicado al Che

Santa Clara, Cuba. – Como parte del programa organizado en Villa Clara por el natalicio del Guerrillero Heroico, la Universidad Central de Las Villas acoge este miércoles el evento Che a los 90: su presencia en Cuba hoy.

Auspiciado por los ministerios de Educación y Educación Superior, el Centro de Estudios Che Guevara y el Conjunto Escultórico santaclareño, en el encuentro se abordará la trascendencia de su vida y obra y la dimensión de su pensamiento teórico.

En el evento Che a los 90: su presencia en Cuba hoy, que concluirá mañana en la Universidad villaclareña, se abordarán temas sobre su participación en la lucha de liberación cubana y sus tesis sobre el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos.

Participan en la cita jóvenes y docentes de todo el país estudiosos de su vida, así como presidentes de cátedras honoríficas de universidades cubanas.

