Un texto esencial para la juventud

La Habana, Cuba. – Libros como éste hacen falta en estos tiempos de peligros, amenazas y agresiones, dijo el General de Ejército Raúl Castro en carta a uno de los autores del libro Ramón Paz Borroto, en la forja de una proeza, de Alberto Alvariño, Mílder Álvarez, Cecilio Jiménez y ediciones Verde Olivo.

Alvariño destacó en la presentación cómo Fidel se refería al coraje, capacidad de mando y el papel decisivo de Paz Borroto, y cómo sobresalió en la Sierra en el enfrentamiento a la ofensiva de verano instrumentada por el asesino Fulgencio Batista.

El historiador Elier Ramírez afirmó que héroes como ése, que abundan en nuestra historia reciente, necesitan ser conocidos por los jóvenes.

Ramón Paz Borroto, en la forja de una proeza, de ediciones Verde Olivo, cuenta con prólogo del General de Ejército Raúl Castro y tiene 7 capítulos que profundizan en la lucha final del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra.

