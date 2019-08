Un muerto y 34 lesiones en accidente masivo en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba. – Un accidente masivo ocurrió en horas de la tarde de este domingo en la provincia Ciego de Ávila. Hasta el momento se reportan un fallecido y 34 lesionados entre los que se encuentran 14 menores de edad.

El siniestro ocurrió en un omnibus de marca Kia proveniente de Cayo Guillermo en Jardines del Rey con destino a la provincia de Sancti Spiritus.

La matricula del vehículo es B097847 y el conductor se llama Yoelvis Álvarez Pérez, el mismo cubría un viaje de plan vacacional y pertenece a la Empresa de Transporte del municipio Cabaiguán de la central provincia espirituana.

Los lesionados son recibidos en estos momentos en el salón quirúrgico de la unidad de cuidados intensivos emergentes del Hospital General Docente Antonio Luaces Iraola de Ciego de Avila para recibir los cuidados necesarios.

