Tormenta Isaac podría afectar con lluvias al oriente de Cuba

La Habana, Cuba. – La tormenta tropical Isaac aun mantiene su organización y débil intensidad y ahora se localiza a 975 kilómetros al este-sudeste de Kingston, Jamaica, con vientos de 65 kilómetros por hora y presión de 1002 Hectopascales.

La jefa del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, Doctora Miriam Teresita Llanes, informó al periódico Granma la de momento lo más importante para Cuba son las precipitaciones que pudiera ocasionar, las cuales podrían comenzar a afectar a la región oriental a partir del próximo domingo.

Agregó que los efectos de la tormenta Isaac podría extenderse luego hacia el centro y el occidente de Cuba, con movimiento al oeste y oeste-noroeste durante los primeros días de la semana entrante.

Dada su posición y época del año, el Centro de Pronósticos observará con atención la futura trayectoria y evolución de este organismo ciclónico tropical en las próximas 24 horas.

