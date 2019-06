Tecnologías seguras

Con un homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro dio inicio la tercera jornada del I Foro de Gobernanza de Internet Nacional, que sesiona desde el pasado 25 de junio en el Palacio de Convenciones de la capital cubana.

Los debates comenzaron con el Foro Social: Internet de la confianza; surgimiento, evolución y desarrollo futuro de internet para Cuba y el mundo, que contó con las intervenciones de varios especialistas y miembros de la Unión de Informáticos de la isla.

Luis Ramiro Piñeiro, presidente de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación, destacó en el encuentro la necesidad de preservar la confidencialidad de la información y alertó sobre la importancia de que las redes nacionales puedan garantizar su integridad.

Otros temas debatidos por los participantes del Foro fueron nociones generales sobre la tecnología del Blockchain y el surgimiento y desarrollo de las criptomonedas.

