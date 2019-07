Sesiona hoy Asamblea del Poder Popular en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba.- Los delegados e invitados a la IX Sesión Ordinaria de la Asamblea del Poder Popular en Pinar del Río, abordarán hoy como temas iniciales la revisión de los acuerdos y disposiciones adoptadas en reuniones anteriores.

Durante la jornada, los integrantes de la comisión permanente para atender la Industria y las Construcciones presentarán su informe respecto a la situación actual del plan de entrega de subsidios a personas afectadas por huracanes.

Otro de los asuntos a los que prestarán atención los delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular en Pinar del Río este sábado, guardará relación con la nomenclatura de ese órgano, además de temas inherentes a la economía.

En ese mismo contexto se revisarán los resultados del recién concluido curso escolar 2018-2019 y las proyecciones territoriales del venidero periódo lectivo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.