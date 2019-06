Reitera Cuba apoyo a reforma integral del Consejo de Seguridad

Cuba reafirmó su apoyo a una reforma integral del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, para hacer de esa instancia un órgano transparente, democrático, representativo y ajustado a la realidad actual.

La representante permanente alterna de Cuba ante la ONU, Ana Silvia Rodríguez, llamó a eliminar las prácticas excluyentes, y garantizar la democratización en las labores y toma de decisiones del órgano de 15 miembros, incluida la eliminación del veto.

La diplomática cubana abogó por la ampliación en las categorías de miembros permanentes y no permanentes, con el fin de incluir a más países en vías de desarrollo.

De acuerdo con Rodríguez, esa instancia debe contar con no menos de 26 integrantes, y recalcó que la labor del Consejo de Seguridad, es una responsabilidad colectiva de todos los estados miembros de la ONU.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.