Rehabilitan en Granma centro para la producción porcina

Bayamo, Granma. – Al Día de la Rebeldía Nacional se dedica la reparación capital del antiguo Centro Integral Porcino del sitio conocido por Cujabo, en Yara, que Fidel inauguró en 1986, declaró en Bayamo, Yuleidy Pérez Prat.

La directora de la Empresa provincial porcina, precisó que el centro se reinaugura como Unidad Empresarial Integral de Base 26 de Julio, con una capacidad inicial de mil cerdas reproductoras y sumará 500 en el futuro.

Esa unidad aportará al año 4 mil cerdos para cebarlos y entregar a la industria 13 mil toneladas más de carne el próximo año, y con su recuperación se concreta una de las políticas orientadas por el presidente Miguel Díaz Canel, de recuperar la producción porcina estatal.

Acorde con ese plan se reinaugura además la Unidad de Cría Pedregales, en Bayamo, la mayor de Granma, con mil 600 reproductoras al situársele 500 más.

