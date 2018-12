Recordarán la liberación de Jiguaní

En su aniversario 60 se evoca la próxima semana la liberación de Jiguaní, por fuerzas dirigidas personalmente por Fidel Castro Ruz, y acción que le siguió a la victoriosa Batalla de Guisa también liderada por el Comandante en Jefe.

Los vecinos de esa localidad de Granma, asistirán al acto político cultural y realizarán la tradicional peregrinación hasta el cementerio local, donde descansan los restos de los 11 combatientes que ofrendaron sus vidas en el Combate de San José del Retiro.

Entre esos mártires figuró el Capitán Ignacio Pérez, ascendido póstumamente a Comandante; los cadáveres de todos los caídos en la liberación de Jiguaní, se expusieron en los portales de edificaciones frente al parque de esa localidad.

Fidel, Raúl y otros oficiales, le rindieron guardia de honor a los mártires de la toma de Jiguaní, ocurrida el 19 de diciembre de 1958.

